Macron viajará a Nueva York si Francia se clasifica para final del Mundial, según L'Équipe

París, 12 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Nueva York para apoyar a la selección francesa si los Bleus logran clasificarse para la final del Mundial 2026, prevista para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, según el diario deportivo L'Équipe.

En cambio, Macron no asistirá a la semifinal que enfrentará a Francia y España este martes, ya que coincide con el 14 de julio, la Fiesta Nacional francesa, jornada en la que el jefe del Estado presidirá el tradicional desfile militar por la mañana y por la noche estará en Niza (sur) para presidir la ceremonia principal del décimo aniversario del atentado yihadista que causó 86 muertos y cientos de heridos.

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Aunque ese viaje a Nueva York aún no ha sido confirmado por el Elíseo, no sería la primera vez que Macron acompaña a la selección de fútbol en una gran cita.

El presidente francés asistió tanto a la semifinal como a la final del Mundial de Catar 2022, donde Francia cayó ante Argentina en la tanda de penaltis, y también estuvo presente en la semifinal del Mundial de Rusia 2018, en la victoria frente a Bélgica.

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Francia alcanzó las semifinales tras eliminar a Marruecos (2-0) y se medirá ahora a España por un puesto en la final del torneo. EFE