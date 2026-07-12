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Los incendios de Caboalles y Vanidodes (Castilla y León) se mantienen en nivel 1

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Valladolid, 12 jul (EFE).- Castilla y León cierra la tarde de este domingo con dos incendios de nivel 1 en la provincia de León, Caboalles de Arriba y Vanidodes, tras el 'susto' del fuego en el municipio leonés de Navatejera, que durante unas horas ha permanecido en nivel 2 por su cercanía a núcleos urbanos y que ya ha pasado a nivel 0.

El incendio en el término de la localidad de Caboalles, dependiente del municipio de Villablino, se declaró en la tarde del pasado 7 de julio y, desde entonces, han participado 65 medios en las labores de extinción.

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En este momento trabajan en el terreno cinco agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, un buldózer, una brigada forestal y cuatro medios aéreos.

Además de los efectivos castellanos y leoneses, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias también ha realizado trabajos en la zona para que las llamas no se adentren en territorio asturiano.

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En el caso del incendio en la localidad de Vanidodes (León), declarado a última hora de la tarde del sábado, mantiene el índice de riesgo potencial (IGR) 1 al haber gran cantidad de puntos calientes en una zona de vegetación muy densa y al encontrarse las llamas dentro de un pinar muy extenso.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, el fuego "no avanza desde la noche y su perímetro está estabilizado".

El incendio que más ha preocupado en la tarde de este domingo ha sido de la localidad de Navatejera, en el municipio de Villaquilambre y a pocos kilómetros de la ciudad de León, desde donde se han visto las columnas de humo.

La cercanía de las llamas a una zona de fincas con rastrojos, muy cerca del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra), obligaron a la Consejería de Medio Ambiente y Energía a declarar el IGR 2.

Al lugar se envió un amplio dispositivo, al que se unieron bomberos de la ciudad y de la Diputación de León, Guardia Civil, Policía Local de Villaquilambre y Protección Civil, que cuatro horas después habían perimetrado el fuego y que mantiene una evolución favorable.

"Se puede dar casi por controlado. En estos momentos pues se está pendiente de algún punto caliente, que también se está enfriando con agua y con el mantenimiento de alguna de las brigadas que trabajan en tierra", ha asegurado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, en una nota de voz.

Además de los fuegos anteriores, permanecen activos el de Canseco (León), el de Ituero de Azaba (Salamanca) y el de Fuentesauco de Fuentidueña (Segovia).

El incendio de El Barraco (Ávila) se da por controlado, tras arrasar 140 hectáreas -en un primer momento la Junta cifró en 250 las hectáreas calcinadas- y llegar al IGR 2 al obligar a cortar la N-403 y la AV-902 durante algunas horas del viernes. EFE

jjp-agg/fsm/luc

(foto)

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