Los incendios de Caboalles y Vanidodes (Castilla y León) se mantienen en nivel 1

Valladolid, 12 jul (EFE).- Castilla y León cierra la tarde de este domingo con dos incendios de nivel 1 en la provincia de León, Caboalles de Arriba y Vanidodes, tras el 'susto' del fuego en el municipio leonés de Navatejera, que durante unas horas ha permanecido en nivel 2 por su cercanía a núcleos urbanos y que ya ha pasado a nivel 0.

El incendio en el término de la localidad de Caboalles, dependiente del municipio de Villablino, se declaró en la tarde del pasado 7 de julio y, desde entonces, han participado 65 medios en las labores de extinción.

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En este momento trabajan en el terreno cinco agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, un buldózer, una brigada forestal y cuatro medios aéreos.

Además de los efectivos castellanos y leoneses, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias también ha realizado trabajos en la zona para que las llamas no se adentren en territorio asturiano.

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En el caso del incendio en la localidad de Vanidodes (León), declarado a última hora de la tarde del sábado, mantiene el índice de riesgo potencial (IGR) 1 al haber gran cantidad de puntos calientes en una zona de vegetación muy densa y al encontrarse las llamas dentro de un pinar muy extenso.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, el fuego "no avanza desde la noche y su perímetro está estabilizado".

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El incendio que más ha preocupado en la tarde de este domingo ha sido de la localidad de Navatejera, en el municipio de Villaquilambre y a pocos kilómetros de la ciudad de León, desde donde se han visto las columnas de humo.

La cercanía de las llamas a una zona de fincas con rastrojos, muy cerca del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra), obligaron a la Consejería de Medio Ambiente y Energía a declarar el IGR 2.

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Al lugar se envió un amplio dispositivo, al que se unieron bomberos de la ciudad y de la Diputación de León, Guardia Civil, Policía Local de Villaquilambre y Protección Civil, que cuatro horas después habían perimetrado el fuego y que mantiene una evolución favorable.

"Se puede dar casi por controlado. En estos momentos pues se está pendiente de algún punto caliente, que también se está enfriando con agua y con el mantenimiento de alguna de las brigadas que trabajan en tierra", ha asegurado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, en una nota de voz.

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Además de los fuegos anteriores, permanecen activos el de Canseco (León), el de Ituero de Azaba (Salamanca) y el de Fuentesauco de Fuentidueña (Segovia).

El incendio de El Barraco (Ávila) se da por controlado, tras arrasar 140 hectáreas -en un primer momento la Junta cifró en 250 las hectáreas calcinadas- y llegar al IGR 2 al obligar a cortar la N-403 y la AV-902 durante algunas horas del viernes. EFE

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