La hermana de Miguel Ángel Blanco acusa a Sánchez de "traicionar" al espíritu Ermua

Bilbao, 12 jul (EFE).- La senadora del PP Mari Mar Blanco, hermana del edil Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años, ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de "traicionar" el espíritu de Ermua: "Cada vez que se sienta con los herederos de quienes mataron a mi hermano", ha dicho, en referencia a su relación con EH Bildu.

Así lo ha asegurado antes de participar, sin poder reprimir las lágrimas, en la ofrenda floral que el PP ha tributado en Ermua a Miguel Ángel Blanco, y en la que han estado presentes los principales dirigentes del PP en Euskadi, así como la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

PUBLICIDAD

Los asistentes han dejado claveles blancos ante el monolito en recuerdo a las víctimas de ETA.

Mari Mar Blanco ha afirmado que su hermano "no era un héroe de leyenda, sino un chaval de Ermua con toda una vida por delante, a quien se la robaron a sangre fría".

PUBLICIDAD

Tras recordar que, tras su secuestro, "millones de personas levantaron sus manos blancas" para exigir su liberación, ha lamentado que pese a todo la población no pudo salvar a su hermano.

Sin embargo, ha dicho que "de aquel sufrimiento surgió un país entero que no pudo arrodillarse ante el dolor y aquellas manos blancas fueron la gran derrota moral de los terroristas", lo que dio lugar al llamado espíritu de Ermua.

PUBLICIDAD

La senadora del PP se ha dolido de que aquel espíritu de Ermua esté siendo ahora "traicionado" por el Gobierno de Pedro Sánchez. "En España sale más a cuenta haber matado que haber sufrido. Mientras las víctimas seguimos suplicando justicia solo recibimos una amnistía encubierta de asesinos que no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia", ha lamentado.

En este sentido, ha culpado especialmente a la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, de haber "convertido su despacho en una puerta giratoria para sacar a los asesinos" de ETA y de poner "una alfombra roja a los verdugos".

PUBLICIDAD

A su juicio, la actuación de la consejera responde al "pacto encapuchado" entre el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y Pedro Sánchez, "porque Otegi puso el precio y Sánchez aceptó".

Por su parte, el presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, ha lamentado que la sociedad vasca sufra "bulling" con coacciones e intimidaciones a ertzainas y políticos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha afirmado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "cierra los ojos" ante los acosadores y sus "mensajes totalitarios", porque "los acosadores son sus socios" de gobierno.

Ha defendido el mensaje "de valentía" de su partido, como el que ha dicho que tuvo Miguel Ángel Blanco, porque resulta "más fácil adaptarse y plegarse" ante las voces totalitarias.

PUBLICIDAD

Por su parte, Cuca Gamarra ha destacado que su partido tendrá como "prioridad" sentar en el banquillo a los autores intelectuales de los asesinatos de ETA.

Así, ha asegurado que su formación no sólo trabajará para seguir esclareciendo los 376 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver, sino por que sean juzgados "quienes dieron las órdenes" de estos crímenes.

PUBLICIDAD

Gamarra ha recalcado que el PP no "blanqueará a Bildu", como ha considerado que lleva a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reafirmado el compromiso de su formación de reformar la ley penitenciaria.

Ha acusado a Sánchez de utilizar la actual ley penitenciaria para mantenerse en el poder, al permitir que "condenados por terrorismo estén en las calles, para que él permanezca en la Moncloa".

PUBLICIDAD

Por su parte, Ignacio Dancausa, elegido ayer presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, ha expresado su satisfacción por el hecho de que su primer acto tras su nombramiento haya sido hoy en Ermua y ha destacado que trabajará para que en todos los pueblos de España y del País Vasco haya jóvenes valientes que lleven el legado de Blanco.

Dancausa ha lamentado que existen lugares de España como Euskadi o Cataluña, donde la gente no puede sacar la bandera española "con naturalidad sin sufrir acoso", para situaciones como celebrar el triunfo de la selección española. EFE

esm/sf/ess

(foto)