La Generalitat ordena confinar 5 municipios por otro incendio en Aiguamúrcia (Tarragona)

Barcelona, 12 jul (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha enviado a las 17:10 horas de la tarde de este domingo un Es-Alert para confinar cinco núcleos de población en los alrededores de Aiguamúrcia (Tarragona), debido a un incendio forestal en el que trabajan catorce dotaciones terrestres y seis medios aéreos.

El fuego, que se ha desatado en la zona conocida como Vall de l'Infern de Aiguamúrcia, se está viendo impulsado por el viento de marinada que sopla en la zona y está calcinando vegetación forestal con alta intensidad.

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Debido al fuego, los habitantes de los núcleos de Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix han sido confinados y se ha pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas y no circulen por la zona.

El incendio tiene por el momento varios focos secundarios y los medios aéreos que trabajan en su extinción lanzan descargas en ambos flancos.

Efectivos de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) están ayudando al medio centenar de bomberos que se encuentran en la zona donde, según datos provisionales de los Agentes Rurales, se han visto afectadas por el momento unas 45 hectáreas de terreno forestal. EFE

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