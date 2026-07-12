Espana agencias

Inglaterra-Argentina, nunca solo un partido

Guardar
Google icon

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.

PUBLICIDAD

Los trabajados triunfos de Inglaterra contra Noruega y de Argentina ante Suiza, ambos tras pasar por la prórroga, definieron un cruce de alto voltaje en el Mercedes-Benz Stadium, el decimoquinto absoluto entre estas dos selecciones, con un balance de seis victorias inglesas, cinco empates y tres triunfos argentinos.

La Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, con la guerra por el control de las islas Malvinas de tan solo cuatro años como trasfondo, fue solo uno de los capítulos que convirtieron este partido en una mezcla de deporte, memoria, orgullo e identidad.

PUBLICIDAD

El primer enfrentamiento en una Copa del Mundo se remonta a Chile 1962, en la fase de grupos, que acabó con victoria inglesa por 3-1 con goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, y de José Sanfilippo para los argentinos.

Fue en 1966 cuando aumentó la intensidad de la rivalidad. Fue el año del triunfo de la anfitriona Inglaterra en Wembley en los cuartos de final, con la roja al argentino Antonio Rattin por protestar al colegiado y gol decisivo de Hurst en el minuto 78.

Después de un partido de alta tensión, el seleccionador inglés Alf Ramsey impidió a George Cohen intercambiar camisetas con sus rivales argentinos.

Con las tensiones por la guerra por el control de las Malvinas de 1982 en el fondo, el símbolo de la revancha de Argentina llegó en 1986 y con Maradona como protagonista.

En el estadio Azteca, Argentina doblegó a Inglaterra por 2-1 con doblete inolvidable de Maradona. Su Mano de Dios y su Gol del Siglo cumplieron hace pocos días 40 años, y el cruce de Atlanta volverá, si fuera necesario, a avivar esos recuerdos.

Hubo menos espectáculo, pero tensión parecida en Francia 1998, cuando Argentina avanzó a los cuartos de final en el estadio Geoffroy Guichard de Saint Etienne tras imponerse por 4-3 en los penaltis tras el empate 2-2.

Fue el partido del penalti de Gabriel Batistuta, de la roja a David Beckham, y de la gran parada del meta Carlos Roa a David Batty en la tanda final.

La parcial revancha inglesa se cobró en Corea y Japón 2002, cuando un penalti de David Beckham dio un triunfo a Inglaterra en la fase de grupos frente a una Argentina que no pasaría de ronda.

Durante cuatro décadas, Inglaterra-Argentina nunca ha sido un simple partido. Y difícilmente lo será este miércoles en Atlanta, con el billete para la final de un Mundial en juego. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nudo en la investigación del incendio de Los Gallardos: Endesa y Red Eléctrica se desentienden del poste del bar Anita y la Guardia Civil ve “evidencias claras de corriente”

El fuego se inició junto al establecimiento, cerrado desde 2009. Un cable desprendido cayó sobre la cuneta y prendió la vegetación seca

Un nudo en la investigación del incendio de Los Gallardos: Endesa y Red Eléctrica se desentienden del poste del bar Anita y la Guardia Civil ve “evidencias claras de corriente”

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

La mujer aseguró que abandonó el hospital sin que nadie le informara de que tendría que asumir el coste de la asistencia

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono

Adriane Soares, propietaria de una guardería de mascotas, ha rescatado al animal y está buscando a alguien para darlo en adopción

Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

El PP aprovecha el homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu: “Es el mayor de los agravios y las traiciones a las víctimas de ETA”

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

ECONOMÍA

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

El economista Gonzalo Bernardos advierte a los inversores de pérdidas millonarias: “En las mejores zonas de Madrid, ni es normal ni lo será pagar 15.000 euros por metro cuadrado”

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

DEPORTES

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España - Francia, una rivalidad de más de 100 años de historia: del penalti de Raúl al cabezazo de Giroud que silenció al Calderón o la Eurocopa de 2024

Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial: la embajada y políticos franceses cargan contra el expresidente

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo