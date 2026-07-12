Inglaterra-Argentina, nunca solo un partido

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.

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Los trabajados triunfos de Inglaterra contra Noruega y de Argentina ante Suiza, ambos tras pasar por la prórroga, definieron un cruce de alto voltaje en el Mercedes-Benz Stadium, el decimoquinto absoluto entre estas dos selecciones, con un balance de seis victorias inglesas, cinco empates y tres triunfos argentinos.

La Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, con la guerra por el control de las islas Malvinas de tan solo cuatro años como trasfondo, fue solo uno de los capítulos que convirtieron este partido en una mezcla de deporte, memoria, orgullo e identidad.

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El primer enfrentamiento en una Copa del Mundo se remonta a Chile 1962, en la fase de grupos, que acabó con victoria inglesa por 3-1 con goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, y de José Sanfilippo para los argentinos.

Fue en 1966 cuando aumentó la intensidad de la rivalidad. Fue el año del triunfo de la anfitriona Inglaterra en Wembley en los cuartos de final, con la roja al argentino Antonio Rattin por protestar al colegiado y gol decisivo de Hurst en el minuto 78.

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Después de un partido de alta tensión, el seleccionador inglés Alf Ramsey impidió a George Cohen intercambiar camisetas con sus rivales argentinos.

Con las tensiones por la guerra por el control de las Malvinas de 1982 en el fondo, el símbolo de la revancha de Argentina llegó en 1986 y con Maradona como protagonista.

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En el estadio Azteca, Argentina doblegó a Inglaterra por 2-1 con doblete inolvidable de Maradona. Su Mano de Dios y su Gol del Siglo cumplieron hace pocos días 40 años, y el cruce de Atlanta volverá, si fuera necesario, a avivar esos recuerdos.

Hubo menos espectáculo, pero tensión parecida en Francia 1998, cuando Argentina avanzó a los cuartos de final en el estadio Geoffroy Guichard de Saint Etienne tras imponerse por 4-3 en los penaltis tras el empate 2-2.

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Fue el partido del penalti de Gabriel Batistuta, de la roja a David Beckham, y de la gran parada del meta Carlos Roa a David Batty en la tanda final.

La parcial revancha inglesa se cobró en Corea y Japón 2002, cuando un penalti de David Beckham dio un triunfo a Inglaterra en la fase de grupos frente a una Argentina que no pasaría de ronda.

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Durante cuatro décadas, Inglaterra-Argentina nunca ha sido un simple partido. Y difícilmente lo será este miércoles en Atlanta, con el billete para la final de un Mundial en juego. EFE