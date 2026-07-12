Incendio de Navatejera (León) evoluciona favorablemente y podría controlarse en unas horas

(Actualiza VD7036 con declaraciones del delegado territorial de la Junta en León)

León, 12 jul (EFE).- El incendio de Navatejera (León) evoluciona favorablemente tras pasar en la tarde de este domingo de un índice de gravedad potencial (IGR) 2 -con riesgo para la población y sus bienes- a situarse en nivel 0 y con previsión de declararlo controlado en las próximas horas.

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A través de una nota voz, el delegado territorial de la Junta en la provincia leonesa, Eduardo Diego, ha explicado que las llamas detectadas en torno a las 14.00 horas amenazaban alguna vivienda e infraestructura -una zona de fincas con rastrojos, muy cerca del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra)- por lo que se destinó un amplio dispositivo para sofocar este fuego.

En el lugar del incendio aún trabaja un amplio dispositivo integrado por un técnico, dos agentes medioambientales, tres autobombas, tres brigadas de tierra y un medio aéreo, aunque han llegado a operar trece medios.

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"Se puede dar casi por controlado. En estos momentos se está pendiente de algún punto caliente, que también se está enfriando con agua y con el mantenimiento de alguna de las brigadas que trabajan en tierra", ha asegurado.

Según indica el portal de Infocal, en Navatejera se han quemado 20 hectáreas de pasto, una localidad perteneciente al municipio de Villaquilambre y cercano a la capital leonesa, desde donde se han llegado a ver las columnas de humo.

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Diego ha reconocido que este fuego ha despertado "cierta inquietud" por su proximidad a zonas pobladas, pero ha insistido en que, tras tres horas de trabajo, se puede decir que el incendio "evoluciona de forma favorable, está perimetrado y se puede dar por controlado las próximas horas".

Esta cercanía a núcleos urbanos también ha facilitado el apoyo de los bomberos del Ayuntamiento de León y de la Diputación Provincial, la Guardia Civil, la Policía Local de Villaquilambre y de voluntarios de Protección Civil. EFE

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