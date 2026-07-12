Incendio de Navatejera (León) deja de suponer un riesgo para la población y pasa a nivel 0

León, 12 jul (EFE).- El incendio de Navatejera (León) ha dejado de suponer un riesgo para la población y ha pasado de un índice de gravedad potencial (IGR) 2 a 0 en algo menos de cuatro horas.

Según ha informado este domingo la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León en su perfil de X, el fuego, cuyas causas están todavía en investigación, se inició poco antes de las 14:00 horas.

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Media hora más tarde se declaró el IGR 2, al localizarse las llamas muy próximas a viviendas y zonas habitadas, por lo que existía una amenaza seria para la población y los bienes.

Sin embargo, los fuegos se han localizado en una zona de fincas con rastrojos, muy cerca del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra), lo que sumado al rápido despliegue de los medios terrestres y aéreos contra incendios han conseguido controlar y limitar el avance de las llamas.

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En el lugar del incendio aún trabaja un amplio dispositivo integrado por un técnico, dos agentes medioambientes, tres brigadas de tierra, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros.

La localidad de Navatejera, perteneciente al municipio de Villaquilambre, se encuentra muy cerca de la capital leonesa.

De hecho, distintas columnas de humo por los diferentes frentes de las llamas se han podido observar desde la ciudad, en un incendio que aunque todavía se encuentra activo ya no tiene prácticamente llama. EFE

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