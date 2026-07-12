Guo y Mladenovic, campeonas en dobles tras ganar a Stefani y Dabrowski

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- La china Hanyu Guo y la francesa Kristina Mladenovic lograron su primer título de Grand Slam juntas al imponerse en la final de Wimbledon a la brasileña Luisa Stefani y la canadiense Gabriela Duborwski, que también buscaban su primer éxito, por 6-3 y 7-5.

La brasileña y la canadiense, segundas favoritas, no fueron capaces de reaccionar y llevar el desenlace al tercer set. Las campeonas evitaron el 'tie break' y sellaron su victoria después de una hora y media.

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No hubo premio para Dabrowski, que disputó las finales en 2019 y 2024 y también perdió.

Mladenovic se convirtió en la primera tenista gala en ganar un título de dobles femenino en el All England Club

Para ella es el décimo título en un Grand Slam, el séptimo en dobles femenino, el primero desde 2022. En Wimbledon lo único que ganó fue un mixto con el canadiense Daniel Nestor.

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Hanyu Guo y Mladenovic ascienden al cuarto puesto en la clasificación WTA. Desde que iniciaron juntas su recorrido han acumulado 18 victorias en veintitrés partidos del circuito.

Durante la ceremonia de entrega de trofeos, Mladenovic, emocionada, agradeció a Guo que la hubiera ayudado en un momento difícil de su carrera, cuando regresaba tras una lesión que le hizo perderse gran parte de la temporada 2025. Ahora, ambas celebran el título en Londres. EFE

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