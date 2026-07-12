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Guido: “Tenemos que despedir Mestalla como se merece”

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Valencia, 12 jul (EFE).- El centrocampista argentino Guido Rodríguez aseguró que en la última temporada de Mestalla deben estar “más unidos que nunca para despedir ese gran estadio como se merece”, antes del traslado del club al Nou Mestalla.

Para Guido la despedida de Mestalla es especial, a la par que agridulce: “Es un estadio mítico de España, que veía de pequeño desde Argentina jugar a jugadores argentinos que pasaron por el Valencia, pero para avanzar hay que moverse y es lo que está haciendo el club con el Nou Mestalla”.

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“‘Tiene mucha pinta’ y me dan ganas de jugar ahí. Tenemos que estar todos juntos y disfrutar de este último año, también de disfrutar lo que viene: el Nou Mestalla”, expresó.

Guido, que ya jugó la segunda parte de la pasada campaña en el Valencia, ha firmado ahora un nuevo contrato hasta 2028, más un año opcional.

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“Tenía ganas de seguir, la ilusión que me hacía de continuar aquí. El club me valoró mucho y eso fue muy importante para mí, estar en un lugar donde me quieran y donde yo quería estar y disfrutar. Ojalá que podamos hacer un bonito proyecto este año, tanto los jugadores, el club, la afición, todos juntos”, dijo en una entrevista con los medios del club.

El futbolista argentino, presentado ante los medios de comunicación el jueves en Mestalla, habló sobre aspectos más personales, como el sentimiento de su familia por España, a la que sienten como su segunda casa.

“Cuando volvimos de Inglaterra y aterrizamos en Valencia o estábamos viviendo, mi esposa y yo sentíamos que ‘volvíamos a casa’. Sentimos a España como nuestra segunda casa, estuvimos muy cómodos en Valencia. Mi esposa y mi hija, la de 2 años, están encantadas. Muy contentas con el colegio y la ciudad”, contó.

“Disfrutamos mucho durante mi pasada estancia. Tratamos de vivir la vida así, más allá de lo deportivo, que es muy importante y exige mucha responsabilidad con toda la afición valencianista. Intentamos también disfrutar de la parte humana. Estuvimos muy a gusto aquí y eso influyó también en la decisión”, agregó.

Por último, el centrocampista habló de sus aficiones: “Me gusta hacer asados y poder mostrar a la gente del club la cultura argentina por la unión y todo lo que se comparte haciéndolo. El mate también me gusta, trato de regularlo, y, en vacaciones, lo tomo más”.

“Siento mucha pasión por el fútbol, por jugarlo. Hace años que también aprendí a desconectar de este deporte cuando vuelvo a casa. Estoy mucho con mi esposa y mi hija de dos años. Tengo otra hija mayor, de 13 años, que está en Argentina, y también estoy muy pendiente de ella. Estuve en las vacaciones con ella. Me gusta también leer libros, ahora estoy leyendo ‘Conversaciones con Dios’. Desde que nació mi hija pequeña, es complicado ver series. La última, la de Rafa Nadal”, finalizó. EFE

plm/nhp/jpd

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