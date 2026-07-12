Espana agencias

Gobierno, PSOE y Podemos cargan contra el "racismo" de Rajoy, que "avergüenza" a España

Guardar
Google icon

Madrid, 12 jul (EFE).- El comentario del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre que la selección de Francia de fútbol tiene ""un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" ha desatado las críticas del Ejecutivo, del PSOE y Podemos que han tachado sus palabras de "racistas" y "xenófobas" y le han acusado de "avergonzar" a España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a Rajoy desde su cuenta de X a través de un mensaje en el que ha defendido que la pertenencia a un país no se mide por el apellido o el color de la piel y sí por el arraigo.

PUBLICIDAD

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha subrayado Sánchez en respuesta al comentario del expresidente del Gobierno del PP en una columna publicada en El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial en las que se enfrentará a Francia.

Sánchez ha afeado a "quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel", frente a otros que "la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

PUBLICIDAD

"Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", ha agregado Sánchez.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tildado de "hiriente y peligroso" el comentario de Rajoy y ha considerado que "no es España".

"Hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X.

El titular de Exteriores ha subrayado que "todos los franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios" y ha advertido de que "el sabotaje del PP no impedirá el Tratado de Amistad con Francia".

Por su parte, el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha cargado con dureza contra Rajoy, al que ha calificado, también en un mensaje en X, de "zoquete postfranquista corrupto" y ha considerado lógico que "acabe siendo, de un modo u otro, racista".

Para el PSOE es "vergonzoso" que un expresidente del Gobierno de España haga ese tipo de declaraciones "racistas y xenófobas, muy alineadas con los discursos que estamos empezando a escuchar en el Parlamento Europeo".

Los socialistas han advertido, en redes sociales, de que esas manifestaciones "solo fomentan el odio y suponen una deriva muy preocupante que la derecha española empieza a asumir".

También el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha arremetido contra Rajoy. "Lo del PP y su racismo es absolutamente infame", ha escrito en redes sociales.

Las declaraciones de Rajoy han causado indignación en el Gobierno francés y ha reaccionado a través de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, que las ha calificado de "absolutamente inaceptables".

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", ha afirmado Nuñez en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

El ministro ha defendido que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y ha lamentado que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono

Adriane Soares, propietaria de una guardería de mascotas, ha rescatado al animal y está buscando a alguien para darlo en adopción

Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

El presidente del Gobierno responde al expresidente después de que afirmara en una columna de opinión que el conjunto francés es un equipo de “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

El PP aprovecha el homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu: “Es el mayor de los agravios y las traiciones a las víctimas de ETA”

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

ECONOMÍA

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

El economista Gonzalo Bernardos advierte a los inversores de pérdidas millonarias: “En las mejores zonas de Madrid, ni es normal ni lo será pagar 15.000 euros por metro cuadrado”

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

DEPORTES

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España - Francia, una rivalidad de más de 100 años de historia: del penalti de Raúl al cabezazo de Giroud que silenció al Calderón o la Eurocopa de 2024

Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial: la embajada y políticos franceses cargan contra el expresidente

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo