Gamarra afirma que el PP no va a dejar de abrir debates, "se llamen absentismo o deseo de formar una familia"

La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado que el PP no va a dejar de abrir "debates incómodos" para el Gobierno sobre los problemas de los españoles, "se llamen absentismo o deseo de formar una familia".

Gamarra, que ha participado este domingo en el homenaje del PP vasco al concejal popular asesinado por ETA en Ermua hace 29 años, Miguel Ángel Blanco, ha asegurado que el PP "abre los debates de una manera valiente" y no va "dejar de abrirlos" si considera que "son importantes para la sociedad española".

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De esta forma, ha dado respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las críticas recibidas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo tras sus declaraciones sobre el absentismo laboral o los bebés no nacidos. El líder de los populares aseguró ayer mismo que las críticas le "dan igual" y afirmó que está en política para "lanzar mensajes valientes".

Cuca Gamarra ha insistido este domingo en esa idea y ha advertido de que el PP va a hablar "de las cosas que incomodan al Gobierno", que es "el que tiene un problema". "Si ese debate incómodo es un problema para la sociedad española, el Partido Popular va a abrir esos debates, pero sobre todo lo que va a hacer es poner soluciones y propuestas para que podamos afrontarlos", ha añadido.

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Cuca Gamarra ha afirmado que la sociedad española "vive un momento de ausencia absoluta de política" porque el Gobierno de España "está centrado, única y exclusivamente, en los problemas del presidente del gobierno, en sus problemas con la justicia como consecuencia de la corrupción".

LOS PROBLEMAS ESTÁN AHÍ

"Pero los problemas de los españoles están ahí, se llamen absentismo o se llamen el deseo de formar una familia o el de acceder a una vivienda", ha puntualizado.

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Por ello, ha reiterado que "todos esos debates" el PP "no solo los va a abrir", sino que "de una manera madura y responsable" pretende abordarlos con la sociedad española. Su objetivo es, en palabras de Gamarra, "poner soluciones a temas que al final lastran a la sociedad" con la pretensión de conseguir "un país mejor".