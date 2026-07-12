Gamarra adelanta que el PP "abrirá de forma responsable" el debate sobre el absentismo

Bilbao, 12 jul (EFE).- La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que su partido "abrirá de forma madura y responsable" debates sobre temas sociales como el absentismo laboral o el deseo de formar una familia, ante la "ausencia absoluta de política" del Gobierno.

En declaraciones a los medios en Ermua (Bizkaia), tras participar en el homenaje al edil del PP de este municipio Miguel Angel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años, Gamarra ha lamentado que el Gobierno esté centrado "única y exclusivamente en los problemas de Pedro Sánchez".

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Ante la "ausencia absoluta de política", ha insistido en que su formación no dudará en abrir debates sobre temas sociales y propondrá "soluciones y propuestas para poder afrontar el final de los problemas de la sociedad española".

"La sociedad española vive un momento de ausencia absoluta de política, porque el Gobierno de España está centrado única y exclusivamente en los problemas de Sánchez. Pero los problemas de los españoles están ahí, se llamen absentismo o el deseo de afrontar una familia", ha apuntado. EFE

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