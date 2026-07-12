Finalizan las batidas por el incendio forestal de Almería sin encontrar más víctimas

Almería, 12 jul (EFE).- Las labores de rastreo y reconocimiento sobre el terreno en las áreas calcinadas por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de doce personas, han concluido de manera oficial este domingo sobre las 14:00 horas sin localizar a ninguna víctima más.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el cierre de estas batidas consolida el balance humano del siniestro en esas doce víctimas mortales, ocho desaparecidos oficiales y ocho heridos, cuatro de los cuales permanecen ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

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El operativo especial de búsqueda ha estado conformado por un centenar de efectivos, integrado por agentes de la Guardia Civil, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y la unidad canina de Protección Civil de la Diputación Provincial.

Este contingente ha hecho durante las últimas jornadas un trabajo de rastreo georreferenciado para descartar la presencia de personas ocultas bajo las cenizas o vinculadas a las ocho denuncias por desaparición.

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A pesar de la finalización de las labores de batida en el perímetro general, el instituto armado mantiene un control de acceso sobre el municipio de Bédar (Almería), considerado la "zona cero" de la tragedia humana.

Actualmente, la entrada a esta localidad se encuentra restringida única y exclusivamente a los familiares de los residentes, por lo que está prohibido el paso a personas externas.

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El fin de las batidas reafirma la previsión adelantada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la confianza técnica del operativo en que no hubiera nuevos hallazgos.

Asimismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había revelado esta misma mañana que una de las alertas de búsqueda generadas durante el rastreo se resolvió de forma positiva tras localizar con vida a una persona a la que inicialmente se daba por desaparecida.

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Las autoridades mantienen ahora el foco en el complejo proceso de identificación de las doce víctimas mortales. Aunque el departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido sus perfiles genéticos, la confirmación oficial continúa a la espera del cotejo de ADN con los familiares que se están desplazando a España. EFE

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