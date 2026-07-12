Fallece ahogado un hombre de 54 años en una playa de Castelló d'Empúries (Girona)

Barcelona, 12 jul (EFE).- Un hombre de 54 años y nacionalidad francesa ha fallecido ahogado este domingo en una playa de Castelló d'Empúries (Girona), por lo que son ya once las personas que han muerto en las playas catalanas desde el inicio de la presente campaña de baño el pasado 15 de junio.

Según ha informado Protección Civil, el suceso ha tenido lugar en la playa de Empuriabrava, desde donde se ha avisado a los servicios de emergencias a las 15:04 horas.

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Al lugar del accidente se han desplazado dos ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuyos efectivos han practicado maniobras de reanimación al hombre, que han resultado infructuosas.

Protección Civil indica que en el momento del suceso había en la playa servicio de vigilancia y que ondeaba la bandera amarilla.

Puntualiza, además, que durante el día de hoy ha ondeado la bandera amarilla en muchas playas catalanas para recomendar prudencia en el baño.

Además, Protección Civil insiste en que hay que extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores durante el verano y avisar al socorrista o al teléfono 112 si se observa a algún bañista en dificultades. EFE

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