Espana agencias

Evacuados regresan a Bédar tras un incendio 'devastador': "Hemos perdido muchos amigos"

Guardar
Google icon

María Alonso

Bédar (Almería), 12 jul (EFE).- Con ceniza bajo las puertas y el olor a quemado en las calles, los evacuados de Bédar (Almería) por el devastador incendio de Los Gallardos han comenzado este domingo a regresar a sus hogares: "Hemos perdido muchos amigos", cuenta Irene Matthews a EFE, que aún no sabe cómo estará su casa.

PUBLICIDAD

En este municipio almeriense de apenas un millar de habitantes conviven desde hace años vecinos españoles, británicos, belgas y franceses. Desde el interior de su coche y con la misma ropa desde hace tres días, asegura que allí casi todo el mundo se conoce.

Las llamas no llegaron al casco urbano del pueblo, pero sí a cortijos de los alrededores. "Es desgarrador. Hay amigos que lo han perdido todo y otros que han perdido a sus familias. Mentalmente va a costar mucho recuperarse", afirma esta británica que vive desde hace 15 años en Bédar.

PUBLICIDAD

Este es el tercer incendio que Irene presencia en la zona, aunque nunca había visto uno avanzar con tanta violencia. "Fue un caos. Todo ocurrió tan rápido que nadie podía hacer más", relata.

El jueves, cuando comenzó este fuego que ha dejado 12 fallecidos y ha quemado 7.000 hectáreas, iba a celebrar su cumpleaños con su hijo.

Convencida de que nadie podía prever la velocidad de las llamas, rechaza la posible irresponsabilidad de quienes han perdido la vida por este fuego: "No es culpa de nadie. Solo había que intentar salir y tener la suerte de seguir aquí".

Reconoce que teme que pueda haber otro incendio: "A partir de ahora siempre pensarás si volverá a empezar en cualquier momento. Con este calor y este viento, todo está tan seco que es como un polvorín", afirma antes de regresar a su hogar.

A pocos metros, Paquita abre por primera vez la puerta de su vivienda. Todavía se emociona al recordar cómo abandonó el pueblo. El sonido insistente de las campanas fue el primer aviso. Poco después, una vecina pasó en coche para advertirles de que debían desalojar el pueblo.

"Me eché a llorar. Solo cogí la bolsa de los medicamentos y nos fuimos", cuenta a EFE esta anciana desde la puerta de su casa.

Ella y su marido, ambos con problemas de salud y dependientes de máquinas de oxígeno, han pasado los últimos tres días refugiados en casa de una sobrina, en Antas, compartiendo habitación con otros familiares. "Estábamos bien allí, pero preocupados porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar aquí", explica.

Justo en la casa de enfrente, Rocío abre también por primera vez la puerta desde que el jueves salió corriendo con su bolso y nada más. Antes de entrar descubre una fina capa de ceniza que se ha colado por debajo. "Mira toda la ceniza que ha entrado", comenta mientras señala a la cámara de EFE el suelo de su casa.

A diferencia de Rocío y Paquita, Cameron todavía no sabe qué se encontrará al llegar a su vivienda, situada en pleno monte a las afueras de Bédar.

Este británico y su pareja, que llevan dos años y medio viviendo en la zona, decidieron marcharse antes incluso de recibir la alerta oficial. Desde casa vieron cómo el humo se transformaba en llamas que descendían por el valle.

Tres días después, emprenden el camino de regreso con pocas esperanzas. "Vivimos rodeados de vegetación y no esperamos que quede mucho", reconoce a EFE.

Cuenta que, por fortuna, ninguno de sus vecinos o amigos más cercanos figura entre los desaparecidos. "Probablemente sean amigos de amigos, pero todos los nuestros consiguieron escapar a tiempo", explica.

Este domingo, mientras unos vecinos descargan las pocas pertenencias con las que huyeron y otros barren la ceniza acumulada en los portales, Bédar intenta recuperar la normalidad tras un fuego que ha dejado una herida que tardará mucho más en cerrarse que las marcas del fuego sobre la montaña. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nudo en la investigación del incendio de Los Gallardos: Endesa y Red Eléctrica se desentienden del poste del bar Anita y la Guardia Civil ve “evidencias claras de corriente”

El fuego se inició junto al establecimiento, cerrado desde 2009. Un cable desprendido cayó sobre la cuneta y prendió la vegetación seca

Un nudo en la investigación del incendio de Los Gallardos: Endesa y Red Eléctrica se desentienden del poste del bar Anita y la Guardia Civil ve “evidencias claras de corriente”

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

La mujer aseguró que abandonó el hospital sin que nadie le informara de que tendría que asumir el coste de la asistencia

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono

Adriane Soares, propietaria de una guardería de mascotas, ha rescatado al animal y está buscando a alguien para darlo en adopción

Abandonan a un gato dentro de un bidón de agua de 20 litros y envían una carta con profecías y símbolos del asesino del Zodiaco para justificar su abandono

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

La Justicia obliga a una paciente que estuvo ingresada tres días a pagar una factura de 3.252 euros al Hospital de La Princesa: presentó la reclamación fuera de plazo

Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

Edmundo Bal, el exdirigente de Ciudadanos que defenderá al DAO en el ‘caso Leire Díez’: sentó a Messi en el banquillo y fue apartado del ‘procés’

El PP aprovecha el homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu: “Es el mayor de los agravios y las traiciones a las víctimas de ETA”

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

ECONOMÍA

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

El economista Gonzalo Bernardos advierte a los inversores de pérdidas millonarias: “En las mejores zonas de Madrid, ni es normal ni lo será pagar 15.000 euros por metro cuadrado”

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

DEPORTES

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

España - Francia, una rivalidad de más de 100 años de historia: del penalti de Raúl al cabezazo de Giroud que silenció al Calderón o la Eurocopa de 2024

Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial: la embajada y políticos franceses cargan contra el expresidente

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo