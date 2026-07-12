España se entrena en Dallas con todos los jugadores disponibles

Dallas (EE.UU.), 12 jul (EFE).- La selección española llevó a cabo este domingo en el Cotton Bowl de Dallas su primer entrenamiento con todos los jugadores a disposición de Luis de la Fuente antes del partido de semifinales del Mundial ante Francia, que se disputará el martes.

Encuentro para el que el seleccionador ya perfila su once titular después del cambio ante Bélgica en el que Fabían Ruiz entró de inicio en lugar de Pedri.

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Una modificación que, tras repetir alineación en los dos días previos, abre las opciones de que Luis de la Fuente siga tocando piezas del equipo, con acierto hasta la fecha en el torneo.

Eso sí, este martes llega el mayor reto para España: Francia. Los galos llegan al partido haciendo gala de su poderío ofensivo, con 16 goles anotados en seis encuentros.

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España solo ha encajado un tanto. Es la gran fortaleza de una selección de Luis de la Fuente que llega en su mejor momento en todo el Mundial, ya que los futbolistas que han sufrido problemas físicos los han dejado atrás y ganan enteros para tener mayor presencia en el equipo.

El mejor ejemplo es Nico Williams. El extremo inició la concentración lesionado, sufrió de nuevo molestias tras una entrada de Nico de la Cruz en el último partido de la fase de grupos contra Uruguay y frente a Bélgica, en cuartos de final, volvió al césped y jugó 11 minutos.

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Cifra que se encuentra listo para incrementar, ejerciendo de revulsivo desde el banquillo, tras sumar un entrenamiento más sin contratiempos en un día especial para él, el de su 24 cumpleaños.

Celebración con sus compañeros y habitual pasillo de collejas en el entrenamiento como ‘regalo’ para un futbolista que intenta recuperar su 100 % después de una temporada en la que una pubalgia y diversos problemas musculares le han impedido rendir a su mejor nivel. EFE

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