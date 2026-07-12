España se cuelga el oro en la final de cinco pelotas

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El conjunto español de gimnasia rítmica lanzó un serio aviso a un mes del inicio de los Mundiales de Fráncfort (Alemania), tras colgarse este domingo el oro en la final de cinco pelotas de la prueba de la Copa del Mundo disputada en la ciudad italiana de Milán.

Medalla que las de Alejandra Quereda no pudieron repetir en el ejercicio mixto, en el que tuvieron que conformarse con la sexta plaza en la final de tres aros y dos pares de mazas.

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Una rutina en la que, como ya ocurrió el sábado en la segunda jornada del concurso completo, el equipo español se vio lastrado por numerosos errores que no pasaron desapercibidos para los jueces, como dejaron claros los 25,200 puntos que obtuvo el quinteto español.

Calificación insuficiente para pelear por un podio en el que China subió a lo más alto con una nota de 28,300 por delante de Alemania, plata con una puntuación de 27,300, y de Ucrania, que se colgó el bronce con un total de 26,950.

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Pero si en el ejercicio mixto España no alcanzó el nivel que le llevó a colgarse el oro el pasado mes de mayo en los Europeos disputados en Varna, en la final de cinco pelotas las de Alejandra Quereda repitieron la formidable actuación que las llevó a coronarse campeonas de Europa en la localidad búlgara.

Bajo los acordes de la canción '313' interpretada por el rapero puertorriqueño Residente en colaboración con Silvia Pérez Cruz y la actriz Penélope Cruz, el conjunto español firmó un sobresaliente ejercicio que destiló elegancia y sutiliza.

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Una reflexión sobre el paso del tiempo que convenció tanto a los espectadores que llenaron las gradas del Unipol Arena de Milán como a los jueces, que premiaron la actuación española con una nota de 28,650 puntos.

Un punto más que Brasil, ganadora en la capital lombarda del concurso completo, plata con una puntuación de 27,500, y casi un punto y medio más que China, la vigentes campeonas olímpicas, que cerraron el podio con 27,250 unidades. EFE

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