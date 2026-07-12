España gana 81-59 a Bélgica y se cuelga el bronce en el Europeo femenino sub-20

Redacción Deportes, 12 jul (EFE).- La selección española femenina sub-20 de baloncesto logró este domingo la medalla de bronce en el Europeo de la categoría de Lituania al batir a la de Bélgica por 81-59 en la final de consolación.

España, que defendía el título, se cuelga así decimosexta medalla en la historia del certamen, en el que acumula 10 de oro, 4 de plata y 2 de bronce.

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Al día siguiente de caer en semifinales ante Francia, el equipo que dirige Rubén Burgos se recompuso este domingo en el Gargzdai Arena de Klaipeda, donde dominó siempre a las belgas.

Inés Sotelo, con 21 puntos y 20 de valoración fue la mejor de un equipo español en el que también brillaron Anaís Rodríguez y Marta Alsina. EFE

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