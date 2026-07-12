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El sindicato de ciclistas pide revisar el horario de las etapas enlos días de calor

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Ussel (Francia), 12 jul (EFE).- El Sindicato de Ciclistas Profesionales (CPA) pidió este domingo revisar los horarios de las etapas en los meses veraniegos con ola de calor para preservar la salud de los corredores, coincidiendo con el inicio de la novena etapa del Tour de Francia, recortada en 30 kilómetros por las fuertes temperaturas que se esperan durante la jornada.

"Frente a la frecuencia creciente de olas de calor extremo, el CPA reafirma que las horas de salida de las carreteras estivales deben adaptarse con el fin de proteger la salud de los atletas", señaló el sindicato en un comunicado.

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Pidieron mantener negociaciones "con todas las partes implicadas a partir de este invierno para encontrar una solución antes de la temporada 2027".

"Los corredores siguen estando plenamente implicados para ofrecer el mejor espectáculo posible, pero eso debe ir acompañado de una adaptación a las realidades climáticas a las que se enfrentan", agregó el CPA.

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El sindicato consideró "responsable" la decisión de los organizadores, en concertación con las autoridades, de recortar la etapa, que discurre por el departamento de la Corrèze, uno de los 37 declarados en vigilancia roja por las altas temperaturas. EFE

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