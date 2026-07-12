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El nombramiento de Maldini alimenta la posibilidad de que Guardiola dirija a Italia

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Roma, 12 jul (EFE).- El nombramiento de Paolo Maldini y su asesor, el brasileño Leonardo, como nuevos responsables del área técnica de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha abierto la posibilidad de que el español Pep Guardiola se convierta en el nuevo seleccionador de Italia.

El fichaje, que supondría una auténtica revolución para la 'Azzurra', inmersa en una profunda crisis tras el fracaso de no clasificarse para el Mundial, formaría parte del ambicioso plan de reestructuración que impulsa la federación desde la llegada, a finales de junio, de su nuevo presidente, Giovanni Malagò, según adelantaron este domingo medios locales.

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Uno de los grandes objetivos de este nuevo proyecto sería convencer al técnico español para que asuma las riendas del combinado nacional italiano.

Aunque el fichaje se presenta bastante complejo debido a motivos económicos y contractuales del técnico catalán, la designación de Maldini y Leonardo supone un primer paso para intentar una histórica revolución en el fútbol transalpino que podría comenzar con la incorporación de Guardiola.

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La sintonía y la relación de los nuevos directivos con Guardiola, quien ya militó como jugador en la Serie A en las filas del Brescia y el Roma, se perfilan como los principales argumentos para seducir al exentrenador de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, que en el pasado ha mostrado su deseo de dirigir a una selección.

La incorporación de figuras de referencia como Maldini y Leonardo, que ya trabajaron juntos en el Milan, puede servir para recuperar la confianza tanto dentro del organismo como entre la afición, al tiempo que se sientan las bases de un proyecto deportivo que pretende devolver a la 'Azzurra' a la élite del fútbol. EFE

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