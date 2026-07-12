El incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) ha quemado en solo dos horas unas 80 hectáreas

Barcelona, 12 jul (EFE).- El incendio que ha comenzado esta tarde en una zona boscosa de Aiguamúrcia (Tarragona) ha quemado en apenas dos horas unas 80 hectáreas de masa forestal, impulsado por el viento de marinada, según los Agentes Rurales de la Generalitat.

El área de vegetación que ha ardido hasta el momento corresponde a los términos municipales de Aiguamúrcia y Querol, en la comarca del Alt Camp, y de Pontons, en la del Alt Penedès.

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A consecuencia de este incendio, del que se ha dado aviso a los servicios de emergencias minutos antes de las cuatro de la tarde, Protección Civil ha enviado una hora después un Es-Alert para confinar cinco núcleos de población en los alrededores de Aiguamúrcia (Tarragona).

Los Bomberos de la Generalitat han desplegado 75 efectivos que trabajan con 18 vehículos terrestres y seis medios aéreos, a los que ayudan las Agrupaciones de Defensa Forestal de la zona. EFE

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