El español David Valero vuelve a hacer historia con el Campeonato de Europa de maratón

Redacción deportes, 12 jul (EFE).-El ciclista español David Valero conquistó este domingo el Campeonato de Europa de bicicleta de montaña en la modalidad de Maratón al imponerse con autoridad en la prueba disputada en Ramales de la Victoria (Cantabria), donde confirmó el excelente estado de forma que atraviesa esta temporada.

Valero completó el exigente recorrido de 74 kilómetros y cerca de 3.000 metros de desnivel positivo con un tiempo de 3:44:06, suficiente para cruzar la línea de meta con una ventaja de 1:27 sobre el italiano Gioele De Cosmo, mientras que el polaco Krzysztof Łukasik completó el podio a 2:39 del vencedor.

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El corredor granadino llegaba a la cita continental como uno de los grandes favoritos tras imponerse en las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo de XCM y respondió a las expectativas con una actuación impecable que le permitió enfundarse el maillot de campeón de Europa, uno de los títulos más importantes de su carrera deportiva.

Con este triunfo, David Valero amplía un palmarés en el que ya figuraba la medalla de bronce en la prueba de bicicleta de montaña de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un logro histórico para el ciclismo español que lo consolidó entre la élite internacional.

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A lo largo de su trayectoria también ha conquistado numerosos títulos nacionales y se ha convertido en una referencia del MTB gracias a su regularidad y capacidad para competir al máximo nivel en las grandes citas. EFE

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