El Ceuta arranca la pretemporada con seis fichajes y dos amistosos ante Sevilla y Cádiz

Ceuta, 12 jul (EFE).- La Agrupación Deportiva Ceuta arrancará este lunes la pretemporada para su segunda participación consecutiva en LaLiga Hypermotion y lo hará con seis nuevas incorporaciones y dos partidos amistosos ya cerrados, el 26 de julio ante el Sevilla y el día 29 frente a un rival de su misma categoría, el Cádiz.

El conjunto entrenado por el sevillano José Juan Romero comenzará la preparación en la Pista de Atletismo de Loma Margarita con una plantilla aún no cerrada, ya que el Ceuta sigue activo en el mercado de fichajes para completar el grupo, según informó el club.

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El técnico cuenta, en principio, con un total de 18 futbolistas entre jugadores con contrato en vigor, renovados, incorporaciones y cedidos que regresan tras sus respectivos préstamos.

Entre los jugadores que mantienen contrato con la AD Ceuta están los defensas Carlos Hernández, José Joaquín Matos y Carlos Redruello 'Redru'; y los centrocampistas Kuki Zalazar, Marino Illescas y Anuar Tuhami. También sigue vinculado el delantero argentino Ignacio Schor, aunque el club negocia su salida durante este mercado estival.

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Además, el club ha renovado a los porteros Guille Vallejo y Pedro López, el defensa Albert Capa y el mediocentro francés Yann Bodiger, y vuelven de sus cesiones al Mérida y al Xerez CD, respectivamente, los centrocampistas Víctor Corral y el nigeriano Bless Aniekan, ambos con el objetivo de convencer al cuerpo técnico durante la pretemporada.

Las seis caras nuevas son el centrocampista Ale Meléndez (Albacete), los extremos Álex Camacho (Juventud Torremolinos) y el camerunés Cedric Teguia (Moreirense portugués), los delanteros Jordi Escobar (Huesca) y Omar Sadik (Espanyol), y el lateral Álex Petxarromán, fichado el viernes tras desvincularse del Deportivo y que jugó cedido el pasado año en el Andorra.

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Tras las primeras sesiones en Ceuta, el equipo dirigido por José Juan Romero hará una concentración de pretemporada en el Hotel Barceló Montecastillo Golf, en Jerez de la Frontera (Cádiz), que servirá para intensificar la preparación y disputar varios encuentros amistosos.

El primero de ellos será el 26 de julio ante el Sevilla, a partir de las 21.00 horas en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva sevillista; y el segundo se jugará tres días después, el día 29, contra el Cádiz en el estadio El Palmar de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. EFE

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