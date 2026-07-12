El Celta disputará un amistoso contra el Académico de Viseu

Vigo, 12 jul (EFE).- El Celta disputará un partido amistoso contra el Académico de Viseu portugués el próximo 29 de julio a las 19:00 horas, un encuentro que se disputará a puerta cerrada en la Cidade Deportiva Afouteza, informó la entidad gallega.

El equipo de Claudio Giráldez, que por segunda temporada consecutiva disputará la Liga Europa, también ha cerrado tres amistosos contra el SC Braga (18 de julio), el Sporting de Gijón (25 de julio) y el Sassuolo (5 de agosto).

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Hasta la fecha, el Celta se ha reforzado con el lateral izquierdo Javi Galán y el centrocampista Alexi Febas, que han llegado a Balaídos como agentes libres tras finalizar sus respectivos contratos con Osasuna y Elche. EFE

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