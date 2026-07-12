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El ajedrecista Jaime Santos se ve con "margen de mejora" y quiere crecer en puntuación ELO

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Fernando Pérez Soto

León, 12 jul (EFE).- El vigente campeón del Magistral de Ajedrez Ciudad de León, Jaime Santos Latasa, se ve aún con "margen de mejora" y aspira a mejorar su puntuación ELO, actualmente en 2.620 puntos, y superar los 2.700 en el medio plazo y situarse entre los grandes maestros del mundo.

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"Es cierto que aún no me veo techo, pero no me marco objetivos, ni a corto, ni a medio plazo", reconoce en una entrevista con EFE, en la que se muestra confiado en superar el umbral de los 2.650 puntos ELO.

Santos, nacido en Vitoria, pero radicado en León desde su infancia, ha disputado las diez últimas ediciones del torneo decano en España, donde estrenó su palmarés ajedrecístico en 2023.

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En esa ocasión venció a uno de los nombres ilustres del tablero, el israelí de origen bielorruso Boris Gelfand, vencedor en tres ocasiones del Magistral.

Este año repitió triunfo de manera incontestable ante el vietnamita Lê Quang Liêm, que defendía título, al vencer por 3,5 a 0,5.

"No esperaba un marcador tan claro y abultado después de que llegáramos al desempate en la semifinal del año anterior -venció el asiático-, pero quizá en esta oportunidad supe aprovechar las circunstancias favorables y los momentos críticos que se presentaron en cada partida", analiza.

De hecho, a pesar de la diferencia en el marcador, Santos reconoce que aunque el juego "fue redondo" por el resultado, el duelo en la final estuvo más igualado de lo que reflejaron los guarismos.

Entre las claves del triunfo, destaca la importancia de empezar con una victoria con piezas negras "lo que da mucha más confianza y también al rival le obliga a tener que actuar de una manera, quizá, más arriesgada", apunta.

No obstante, incide en que resultó crucial tras la primera partida "mantener el control en todo momento, pese a algunos errores que pudieron costar caros, pero que supe dar la vuelta".

El vigente campeón del Magistral, que defenderá su corona en 2027, quiere que este segundo triunfo en un torneo tan prestigioso a nivel internacional le sirva de "impulso y motivación, así como un plus de confianza".

"Quiero que suponga un punto de inflexión después de que en los últimos meses haya crecido en ambición y en ser más sólido en los diferentes torneos", asegura.

Sin embargo, todavía tiene tarea antes de defender su título en la Magistral. Su siguiente objetivo serán tres torneos en Rumanía que disputará en este mes de julio, dos de ellos de partidas clásicas y uno de rápidas, una modalidad en la que ya se proclamó campeón de Europa en 2022, en Katowice (Polonia). EFE

fps/fsm/jpd

(Foto)

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