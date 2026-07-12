Dos heridos en el accidente de un vehículo del Infoca en la localidad de Bédar (Almería)

Almería, 12 jul (EFE).- Dos personas han resultado heridas de cáracter leve este domingo en un accidente sufrido por un vehículo del Plan Infoca, dispositivo andaluz contra los incendios forestales, en el término municipal de Bédar (Almería), según ha informado el centro coordinador de emergencias 112.

El siniestro se ha registrado a las 18:55 horas a la altura del kilómetro 3 o 4 de la carretera AL-6109, en la rambla de Las Norias de Bédar, una vía que ha quedado cortada al tráfico a consecuencia del suceso.

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El 112 recibió el aviso por parte de efectivos de los Bomberos del Levante, quienes alertaron del accidente del vehículo perteneciente al dispositivo de extinción de incendios y solicitaron el envío de sanitarios.

Un médico que se encontraba fuera de servicio en el lugar de los hechos ha prestado una primera atención a los dos heridos, a la espera de la llegada de los equipos sanitarios que han sido movilizados hasta la zona. EFE

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