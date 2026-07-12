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Del remo vikingo al Haaland más humano: así conquistó Noruega a la afición en el Mundial

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 12 jul (EFE).- El sueño de Noruega en el Mundial se desvaneció en la noche del sábado en cuartos de final tras caer ante Inglaterra (1-2), pero el verdadero triunfo de la selección nórdica no se mide por los goles, sino por cómo se apoderó de los corazones de todos los aficionados con su carisma, su colorida hinchada y la inesperada cercanía de su estrella, Erling Haaland.

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"La forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", fueron las primeras palabras públicas del delantero del Manchester City tras quedar eliminados en una agónica prórroga en Miami.

No es para menos. En su cuarta participación mundialista, tras no pisar la cita desde Francia 1998, Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final, eliminando en octavos a Brasil, y fue uno de los equipos que más goles festejó.

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Para el aficionado neutral, el rendimiento futbolístico de la selección nórdica seguramente quede en el olvido dentro de escasos meses, pero lo que nunca olvidará será todo lo que rodeó la travesía de Noruega en el Mundial.

La iconografía vikinga acompañó a los noruegos desde el inicio del torneo, con sus seguidores vistiendo los ya tradicionales cascos con cuernos -una licencia histórica que los expertos perdonarán- y realizando el popular festejo del 'remo vikingo'.

Esta celebración fue precisamente la que cautivó a la mayoría de aficionados. Consistente en largas bancadas humanas que escenificaban sentados el avance de un 'drakkar' vikingo, los hinchas noruegos simulaban al unísono estar remando al grito de 'Ro' (remar, en noruego), y al compás que marcaba un tambor.

Inventada por el club oficial de aficionados de Noruega hace apenas un año, se popularizó durante el Mundial a medida que la selección ganaba partidos, hasta el punto de que los jugadores terminaron adoptándola sobre el césped para celebrar cada triunfo al unísono con su afición.

Su repercusión provocó quedadas masivas previas a los partidos en lugares icónicos de la geografía estadounidense, como la neoyorquina Times Square o Miami Beach, donde miles de hinchas noruegos y extranjeros se unían para remar al mismo tiempo.

Lejos de la fría imagen que proyecta sobre el terreno de juego, donde es un goleador nato, Haaland también se destacó en este Mundial por la cercanía y honestidad que mostró fuera del césped.

El 'cyborg' conquistó a periodistas y aficionados con su espontaneidad en sus apariciones públicas, y con sus gestos con los más pequeños. Fue el segundo futbolista que más seguidores de Instagram ganó durante el torneo, con más de 23 millones, solo por detrás de 'Vozinha', el guardameta de Cabo Verde.

Una de las imágenes imborrables que Haaland dejó en el Mundial fue cuando se acercó por la espalda a uno de los niños que acompañan a los jugadores cuando saltan al césped y le saludó por sorpresa, desencadenando una reacción para el recuerdo.

Tampoco dudó nunca en resaltar el papel de 'sorpresa' que cumplía Noruega, a pesar de quedarse a tres victorias de levantar el trofeo, y tras caer eliminado demostró una tremenda madurez al priorizar el orgullo de su país sobre su propia frustración individual.

Poco más pudo hacer Haaland para evitar la eliminación de Noruega. Con siete goles en cinco partidos, fue el máximo realizador de los nórdicos, pero el del sábado fue el único encuentro en el que se quedó a cero.

Sus dos dianas ante Brasil en los octavos de final, a cada cual más difícil, ya son historia de la selección vikinga.

"Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", sentenció Haaland tras el encuentro, dando a entender que aún queda Noruega para rato.

La Eurocopa 2028, cuya final se jugará en Inglaterra, la nación que vio a Haaland nacer, es el próximo destino del barco vikingo. EFE

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