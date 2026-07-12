David Valero: "Correr y ganar en España tiene un valor añadido por el apoyo de la gente"

Redacción deportes, 12 jul (EFE).-El nuevo campeón de Europa de bicicleta de montaña en la modalidad de maratón, el español David Valero, aseguró tras conquistar el título continental en Ramales de la Victoria (Cantabria) que este éxito supone "una recompensa a muchos meses de trabajo" y destacó el excelente momento de forma que atraviesa.

"Estoy muy feliz. Sabía que llegaba en un buen momento, pero un Campeonato de Europa nunca es fácil de ganar. He tenido muy buenas sensaciones durante toda la carrera y conseguir este maillot es algo muy especial", afirmó el ciclista granadino tras cruzar la línea de meta.

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Valero calificó la presente campaña como "una temporada muy positiva" y recordó que al título continental se unen las dos victorias logradas en la Copa del Mundo de XCM. "Habíamos trabajado muy bien durante todo el año y los resultados están llegando. Ganar dos pruebas de la Copa del Mundo y ahora el Campeonato de Europa demuestra que estamos haciendo las cosas bien", señaló.

El medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también destacó el valor añadido de conquistar el título en España. "Correr en casa siempre supone una motivación extra. Sentir el apoyo de la gente durante todo el recorrido te da un plus en los momentos más duros y poder celebrar este triunfo aquí es algo que no voy a olvidar", comentó.

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Asimismo, quiso agradecer el respaldo recibido durante toda la temporada. "Detrás de un resultado como este hay muchas personas. Mi familia, el equipo, los patrocinadores y todos los que trabajan conmigo tienen una parte muy importante de este éxito. Sin ellos sería imposible competir al máximo nivel", indicó.

Con este nuevo triunfo, David Valero amplía un brillante palmarés en el que ya figuraba la medalla de bronce olímpica conseguida en Tokio 2020. "Es un título que ocupará un lugar muy especial en mi carrera, pero todavía queda temporada y quiero seguir disfrutando y compitiendo al máximo nivel", concluyó el nuevo campeón de Europa. EFE

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