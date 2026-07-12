Cuca Gamarra pide colaboración entre administraciones para luchar contra los incendios

Bilbao, 12 jul (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha llamado a la colaboración entre instituciones y administraciones para destinar un mayor número de efectivos a sofocar los incendios de Almería.

En declaraciones a los medios en Ermua (Bizkaia), tras el acto de homenaje al edil del PP de esta localidad Miguel Ángel Blanco, Gamarra ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas de este incendio y a todos los efectivos del Infoca y la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trabajan en las labores de extinción.

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Tras apelar a la necesidad de una mayor colaboración Interinstitucional para hacer frente a los incendios, ha dicho que esta relación debe estar "acompañada del mayor número de efectivos" y "de un trabajo previo para luchar contra un fuego que no entiende de ideologías".

En cualquier caso, ha destacado que las labores necesarias para sofocar el fuego requieren "todos los medios disponibles y toda la planificación perfectamente diseñada".

De igual forma, ha llamado a la población a seguir de forma escrupulosa las recomendaciones públicas para protegerse del fuego. EFE

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