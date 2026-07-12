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Carvalhal regresa a los banquillos y dirigirá al Famalicão tras su paso por el Celta

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Lisboa, 12 jul (EFE).- El entrenador portugués Carlos Carvalhal dirigirá al Famalicão la próxima temporada, anunció este domingo el club luso, que apuesta por un técnico con amplia experiencia internacional y un destacado vínculo con el fútbol español tras su etapa al frente del Celta de Vigo.

Carvalhal, de 60 años, llega al conjunto de Vila Nova de Famalicão después de un año alejado de los banquillos, tras poner fin en mayo de 2025 a su tercera etapa en el Braga. Asume el reto de consolidar el crecimiento de un equipo que la pasada campaña firmó la mejor clasificación de su historia en la Primeira Liga, con un quinto puesto que le dejó a las puertas de las competiciones europeas.

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El técnico portugués es bien conocido en España por su paso por el Celta de Vigo, al que llegó en noviembre de 2022 para sustituir al argentino Eduardo Coudet. En Balaídos logró el objetivo de la permanencia en LaLiga, asegurada en la última jornada de la temporada 2022-23, aunque el club decidió no prolongar su continuidad al término del curso.

En las últimas semanas, Carvalhal había reconocido públicamente que España seguía siendo uno de sus destinos preferentes para entrenar y había sido relacionado con el banquillo del Almería, aunque finalmente continuará su carrera en Portugal.

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A lo largo de más de un cuarto de siglo como entrenador, Carvalhal ha dirigido, entre otros, al Leixões, Vitória de Setúbal, Braga y Rio Ave, con el que firmó la mejor temporada de la historia del club al clasificarse para la Liga Europa.

Su trayectoria internacional incluye etapas en el Beşiktaş turco, el Sheffield Wednesday y el Swansea City ingleses, además del Olympiacos griego.

En Inglaterra llevó al Sheffield Wednesday a disputar dos promociones consecutivas de ascenso a la Premier League y eliminó al Arsenal en la Copa de la Liga, mientras que con el Swansea consiguió victorias de prestigio frente al Liverpool y al Arsenal en la máxima categoría inglesa.

El Famalicão destacó en su comunicado la experiencia del técnico en el desarrollo de proyectos deportivos y su capacidad para potenciar a jugadores jóvenes, dos de los pilares sobre los que pretende seguir creciendo el club en los próximos años. EFE

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