Ayuso: "En la primera semana, todo está en orden"

Ussel (Francia), 12 jul (EFE).- El español Juan Ayuso, quinto de la general del Tour de Francia, se mostró satisfecho con la manera en la que ha transcurrido la primera semana de la carera y afirmó que "todo está en orden".

"Quitando la pequeña caída, que no fue nada, que tuve en el Tourmalet, no he tenido ningún inconveniente. De salud también estoy bien. Todo está en orden, así que estoy contento", indicó el corredor del Lidl.

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Ayuso destacó las condiciones especiales en las que se está disputando este Tour por el calor: "Nunca he competido en estas condiciones. Pero no tenemos muchas opciones que rociarnos agua".

El español aseguró que en la etapa de este domingo intentaron buscar la victoria, pero señaló que el UAE del líder les dijo que no les permitirían entrar en la fuga. EFE

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