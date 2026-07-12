Aragón activa el Es-Alert en cuatro municipios de Teruel por un incendio forestal

Zaragoza, 12 jul (EFE).- El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje Es-Alert a los municipios de Peñarroya de Tastavins, Fuentespalda, Ráfales y Monroyo, en la provincia de Teruel, para recomendar a la ciudadanía que permanezca en lugar seguro ante el incendio declarado este domingo en el primero de los términos municipales.

El Ejecutivo autonómico ha elevado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) a situación operativa dos de nivel dos debido al incendio declarado, para cuya extinción se ha activado a la Unidad Militar de Emergencia (UME) y está en camino el Puesto de Mando Avanzado para coordinar el operativo.

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El incendio ha obligado a cortar la carretera A-1414 entre Monroyo y Fuentespalda, según han informado a EFE fuentes del Gobierno de Aragón.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas helitransportadas con sus helicópteros, 19 brigadas terrestres, 11 autobombads y 3 bulldozers del operativo Infoar del Gobierno de Aragón.

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Del Ministerio de Medio Ambiente se ha movilizado la BRIF de Daroca, un helicópetro bombardero de Plasencia del Monte y un avión anfibio y colaboran también bomberos de la Diputación de Teruel.

En el mensaje se recomienda a la ciudadanía que se proteja del humo y siga las indicaciones del personal de emergencia, autoridades locales y Protección Civil. EFE

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