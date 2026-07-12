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Amancio Prada cumplirá su sueño de cantar a Rosalía de Castro en el panteón donde reposa

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Santiago de Compostela, 12 jul (EFE).- Amancio Prada cumplirá este lunes en Compostela su sueño de cantar a Rosalía de Castro en Bonaval, donde descansan sus restos, algo que desea desde la primera vez que entró en ese lugar en el que siente que la poetisa continúa aportando luz.

"Llevo cantando a Rosalía desde que era joven", refleja Prada en un comunicado remitido a la prensa este domingo en el que destaca su larga vinculación con la obra de la autora gallega y su emoción por ir a "depositar" ahora un "ramo de canciones" sobre la tumba de quien las inspiró.

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Ha pasado medio siglo desde que Prada iniciase un viaje musical y vital por la obra de esta mujer y a lo largo de todo este tiempo ha ido madurando ese diálogo interno con su palabra.

Así, el recital que propone para iniciar la semana es un camino por las canciones primeras junto a las relecturas y coincide con el quincuagésimo aniversario de su álbum 'Rosalía de Castro'.

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Pero "más que un aniversario, se trata de una ofrenda y una ceremonia de gratitud", ha anticipado la voz musical de Rosalía.

Las entradas están agotadas. EFE

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