Adrien Boichis y Jenny Rissveds, campeones en Andorra

Andorra la Vella, 12 jul (EFE).- El francés Adrien Boichis y la sueca Jenny Rissveds, los dos residentes en Andorra, ganaron en el Principado la prueba de 'cross-country' que cerró la etapa de la Copa del Mundo disputada en Pal Arinsal.

En categoría masculina, el 'biker' nacido en Aix-en-Provence hace 23 años dominó totalmente la prueba cruzando la meta con un tiempo de 1h.14.48, por delante de su compatriota Mathis Azzaro (1h.15.07), y el podio la cerró el alemán Luca Schwarzbauer (1h.16.00).

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El líder de la general continua siendo el francés Luca Martin con 1.419 puntos, seguido por Adrien Boichis con 1.289 y el estadounidense Bjorn Riley, que acabó sexto en Pal Arinsal.

En categoría femenina, el triunfo fue para la sueca Jenny Rissveds, de 32 años, con un tiempo de 1h.18.47. La segunda clasificada fue la italiana Martina Berta y la tercera, la suiza Sina Frei. EFE

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