A subasta más de 400 lotes de productos de alta gama procedentes de incautaciones

Madrid, 12 jul (EFE).- La empresa de subastas Surus ha sacado a subasta pública más de 400 lotes de moda de alta gama, complementos de lujo y dispositivos electrónicos procedentes de incautaciones judiciales, con precios de salida de 50 euros.

Esta subasta se realiza hasta el 30 de julio, a través de la plataforma Escrapalia, y siguiendo el marco del contrato vigente con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), el órgano de la Administración General del Estado que tiene por objetivo último privar a la delincuencia de las ganancias obtenidas ilícitamente y que parte de las cuantías decomisadas reviertan a la sociedad.

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Según ha informado Surus en una nota de prensa, el catálogo textil se divide en 232 lotes de alta gama con camisetas, pantalones y chaquetas de marcas como Dior, Louis Vuitton, Gruci, Amri, Balmain o Missoni mientras que hay 131 lotes de calzado 'premium' y del sector de coleccionistas de calzado urbano exclusivo (sneakerheads) y 45 lotes de bisutería, bolsos y complementos de marcas tales como Salvatore Ferragamo y Christian Dior.

Además, hay 13 lotes de dispositivos electrónicos que incluye consolas Sony PlayStation 5, cámaras profesionales Sony Alpha A7 II completas con objetivos, interfaces de audio profesionales Thunderbolt, parejas de monitores profesionales de estudio, visores de realidad virtual Meta Quest 2 y pantallas Smart TV de gran formato.

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Estas cuatro subastas permanecerán abiertas de forma simultánea en el portal Escrapalia hasta el 30 de julio y los usuarios interesados pueden iniciar sus pujar a partir de los enlaces oficiales de la web. EFE