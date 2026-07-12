A juicio cinco jóvenes por un ataque homófobo contra una pareja durante la Feria de Abril

Sevilla, 12 jul (EFE).- Cinco jóvenes serán juzgados el martes de esta próxima semana en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla acusados de agredir a una pareja gay durante la Feria de Sevilla de 2024, hechos por los que se enfrentan a una petición provisional de la Fiscalía de hasta seis años y medio de cárcel.

Los hechos, según relata el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE, se produjeron sobre las 07:30 de la mañana del 17 de abril, cuando los procesados se aproximaron a dos personas al observar que mantenían "una actitud cariñosa" y a las que identificaron como homosexuales.

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Actuando de común acuerdo y motivados exclusivamente por su desprecio a su condición sexual, comenzaron a proferirles graves insultos homófobos y comentarios humillantes, indica el fiscal.

A continuación, los agredieron violentamente y le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

Como consecuencia de la agresión uno de ellos sufrió lesiones como una fractura y hematoma nasal con cicatrices como secuelas, mientras que el otro sufrió igualmente lesiones como lumbalgia y erosiones, con cicatrices también de secuelas.

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En el curso de esta agresión también resultó dañado el teléfono móvil de una de las víctimas.

Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de odio en concurso con otro de lesiones o, alternativamente, de dos delitos contra la integridad moral en concurso con el de lesiones, con la circunstancia agravante de discriminación.

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La Policía Nacional informó, en junio de 2024, de la detención en Barcelona de los cinco jóvenes turistas, entonces de entre 20 y 23 años, naturales de diferentes localidades de esa provincia catalana y que serán juzgados esta próxima semana en la Audiencia de Sevilla.

Según indicó, las víctimas trataron de hacer caso omiso a los insultos y, pese al grave ataque, consiguieron grabar a sus agresores con sus teléfonos móviles. EFE

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