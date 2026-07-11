Un joven de 17 años muere atropellado por un turismo en la A-1 en Madrid

Madrid, 11 jul (EFE).- Un joven de 17 años ha fallecido tras ser atropellado esta madrugada por un turismo en el kilómetro 26,5 de la autovía A-1, a su paso por la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes

A su llegada la lugar del siniestro, los efectivos del servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid SUMMA 112 han practicado al joven maniobras de reanimación y, finalmente, han confirmado el fallecimiento.

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El psicólogo de guardia ha asistido al conductor del turismo y a los acompañantes de la víctima, ha informado Emergencias 112.

El siniestro ha ocurrido a las 5:15 horas por causas que está investigando la Guardia Civil de Tráfico. EFE