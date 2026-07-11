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Reyes Maroto y Enma López entregan los avales para su candidatura a primarias en Madrid

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(Corrige en la NA6111 el nombre de la concejala Enma López)

Madrid, 11 jul (EFE).- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la concejala Enma López han entregado este sábado los avales para formalizar su candidatura a las primarias en las que los militantes elegirán a la candidata socialista a la alcaldía de Madrid para las elecciones municipales de 2027.

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En declaraciones en la sede del PSOE-M, Reyes Maroto ha rechazado la "etiqueta" de precandidata oficial del partido y, aunque no ha avanzado el número de firmas que ha presentado, ha dicho haber conseguido "avales más que suficientes", mientras que Enma López ha explicado que no ha tenido acceso al número de avales 'online', pero que, según sus estimaciones, ha logrado en torno a los 1.000 apoyos.

Las precandidatas han tenido siete días para recabar al menos 823 firmas de los militantes de Madrid ciudad (un 15 % del censo), lo que para López ha supuesto, según ha dicho, muchísimo trabajo y esfuerzo durante una semana que ha calificado de "avalmaratón".

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Tras entregar los avales, Reyes Maroto ha dicho que representa una candidatura de "ilusión" y "esperanza" y un "proyecto con raíces, equipo, compromiso y confianza de los militantes y de miles de vecinos que en tres años" le "han trasladado que por fin el PSOE tiene una alternativa para ganar en 2027".

También ha reivindicado que lleva "tres años y medio comprometida" con Madrid, porque ha cumplido su palabra cuando dijo que llegaba al Ayuntamiento para quedarse.

Preguntada por si integrará en su lista a Enma López si gana las primarias, la actual portavoz ha pedido jugar "partido a partido", aunque ha subrayado que "contará con las mejores personas" en su equipo.

Por su parte, Enma López ha recordado que la ciudad de Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por el Partido Socialista y ha subrayado que "ya toca", al tiempo que ha garantizado que en la semana que queda por delante hasta la primera votación -el próximo domingo 19 de julio- va a "seguir dándolo todo" y ofreciendo una alternativa positiva, alegre, ilusionante, que habla de los problemas reales de los madrileños.

López ha incidido en que su único objetivo es conquistar Cibeles y para ello va a "seguir construyendo de forma colectiva" y seguir embarcando "en esta maravillosa ola de ilusión a todos y cada uno de los militantes" para mejorar la vivienda, acabar con los atascos y las largas esperas de los autobuses, hacer más carriles bici seguros y plantar más árboles.

Preguntada también si en caso de ser elegida candidata va a integrar en su equipo a Reyes Maroto, ha respondido que sí, al igual que a todas aquellas personas de su proyecto, porque "el día dos tenemos que estar todos unidos" y el PSOE -ha dicho- no puede permitirse el lujo de desperdiciar talento.

Respecto a qué debe cambiar el partido para lograr la alcaldía, ha respondido que primero hay que ganar las primarias y, a partir de ahí, trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche, con "un proyecto muy claro, muy centrado, con unos ejes muy sencillos que hablen de los problemas reales de los madrileños y de las madrileñas".EFE

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