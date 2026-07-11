Reubican en hoteles a todos los evacuados en albergues por el incendio de Almería

Almería, 11 jul (EFE).- Todos los albergues habilitados para acoger a los afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) han sido cerrados este sábado tras completarse el traslado de las personas evacuadas a diversos establecimientos hoteleros de la zona.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, esta medida ha permitido clausurar las instalaciones temporales que habían funcionado como refugio durante las primeras horas de la emergencia.

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Asimismo, el operativo logístico ha modificado la ubicación del Centro de Atención a Familiares (CAF). Este punto de encuentro y asistencia ha sido reubicado en las dependencias del Centro de Salud del municipio de Garrucha.

El 112 ha precisado que estas nuevas instalaciones destinadas a los afectados permanecerán abiertas durante las 24 horas del día y contarán con un equipo especializado para prestar atención psicológica. EFE

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