Retiradas 54 gafas inteligentes a corredores del encierro que pretendían grabarlo

Pamplona, 11 jul (EFE).- La Policía Municipal de Pamplona ha retirado en los cinco primeros encierros de los Sanfermines 2026 un total de 54 gafas inteligentes a otros tantos corredores, al ser un elemento utilizado para grabar desde dentro de la carrera, una práctica prohibida por la normativa.

Al igual que la de grabar con los teléfonos móviles, se trata de una infracción considerada grave (las hay también leves y muy graves), con sanción administrativa de entre 600 y 6.000 euros, dependiendo de circunstancias como que haya puesto en peligro a otros corredores o que haya obstaculizado el desarrollo de la carrera, entre otras.

PUBLICIDAD

Lo han señalado a EFE desde la Policía Municipal de Pamplona, que explican que la de grabar la propia participación en el encierro es una práctica en auge, tanto con los teléfonos móviles como -especialmente este año, ya que no consta ninguna denuncia en 2025- con gafas inteligentes, que atribuyen al aumento de la participación en redes sociales de la ciudadanía.

"Subir a las redes y compartir las imágenes" es el destino de estas peligrosas prácticas, que protagoniza un perfil de corredor tanto nacional como extranjero pero caracterizado especialmente por su juventud.

PUBLICIDAD

Es el caso de un joven que durante varios días ha participado en el encierro caracterizado como el personaje cinematográfico de Joker, con el pelo teñido de verde, la cara pintada de blanco y con una gran sonrisa, que en días anteriores resultaba llamativo por su aspecto, pero que hoy ha sido identificado y sancionado por haber corrido mientras grababa con su teléfono móvil.

Con todo ello, desde la Policía Municipal han pedido la colaboración de los participantes, ya que es "muy importante respetar las normas e indicaciones. La Policía Municipal trabaja por un encierro seguro, con medidas preventivas" para minimizar los riesgos, algo de lo que se encarga un dispositivo específico para detectar estas irregularidades.

PUBLICIDAD

"Lo primero es la seguridad", han subrayado desde este cuerpo municipal. EFE

(foto)