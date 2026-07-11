Máximo Quiles lidera la segunda tanda libre y sufre una nueva caída

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha liderado la segunda tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Alemania de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Sachsenring y en la que sufrió una nueva caída, casi al final.

Quiles, con un mejor tiempo de 1:25.373, se fue al suelo en la curva trece cuando apenas quedaban un par de minutos de entrenamiento y sin que comprometiese su participación en la primera clasificación; además, sin daños materiales en su moto, después de la fuerte caída del primer día, que le dejó inédito en la tabla de tiempos.

PUBLICIDAD

A las primeras de cambio, y como con ganas de demostrar que su fuerte caída del primer día era ya historia, el líder del campeonato consiguió encaramarse a la primera plaza en apenas tres vueltas, con un registro de 1:25.373, que ya era el más rápido de todo el fin de semana y que nadie, ni él mismo, rebajó en toda la tanda.

Con Quiles como líder y obligado a pasar por la primera clasificación, como también David Almansa (KTM), ya más recuperado de la infección de garganta con fiebre que le obligó a descansar el viernes, tras su estela se situaron su compatriota Brian Uriarte (KTM) y el hispanoargentino Marco Morelli (KTM).

PUBLICIDAD

Precisamente David Almansa fue el siguiente protagonista, pues comenzó la segunda tanda libre con un ritmo muy bajo, pero poco a poco fue cogiendo 'tono' y ritmo para ascender posiciones.

Poco después fue cuando Máximo Quiles protagonizó su segunda caída del fin de semana al irse por los suelos en la última curva del trazado, la trece, aunque en esta ocasión fue un percance 'limpio', sin daños físicos y con apenas un 'arrastrón' de la moto al final de la sesión.

PUBLICIDAD

Tras Quiles, en la tabla de tiempos coparon las cinco primeras posiciones Brian Uriarte, Marco Morelli, Guido Pini (Honda) y Adrián Fernández (Honda), todos ellos, salvo Uriarte y Morelli, obligados a pasar por la primera clasificación. EFE