Junqueras ve "esperanzadoras" las encuestas y afirma que ERC demuestra que es útil

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que las encuestas son "esperanzadoras" para su partido y para Cataluña y ha asegurado que demuestran que ERC es útil en ámbitos como la aplicación de la amnistía, la financiación, el equilibrio territorial y la reducción de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) lo que, señala, se pondrá de manifiesto en los próximos días.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios este sábado desde Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), donde ha participado en la Acampada Jove de las juventudes de ERC, después de la encuenta publicada este jueves por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que sitúa a su partido como segunda fuerza con entre 24 y 26 escaños, por detrás del PSC (36-38).

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"Por primera vez en mucho tiempo nos encontramos delante de encuestas que son positivas para Esquerra Republicana y, sobre todo, son positivas para Cataluña", ha remarcado.

Así, ha dicho que ERC "demuestra su fortaleza en todas las encuentas" y ha añadido que su formación es la mejor respuesta a todas las amenazas.

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"La mejor respuesta a las extremas derechas, a todas ellas, a las del PP, a las de Vox, a las de Aliança Catalana, es ERC. La mejor alternativa a la falta de ambición y la incapacidad de gestión que demuestra el Partido Socialista es ERC", ha expuesto.

AMNISTÍA

Acerca de la sentencia el próximo jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, ha criticado que hay una parte del sistema judicial español que "hace más de una década renunció a aplicar justicia y decidió que su trabajo no era la administración de justicia sino la administración de una venganza política".

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Junqueras ha señalado que hay una "coalición de intereses entre la extrema derecha y una parte del sistema judicial" y que su trabajo es continuar combatiendo a favor de la amnistía, algo que espera que quede de manifiesto en la sentencia del TJUE.

"Es evidente que hay una parte del sistema judicial español que hace todo lo posible por no aplicar nunca la justicia. Eso es evidente. Y, por tanto, a nosotros lo que nos toca es conquistar la justicia en todas partes, en todo los otros ámbitos. Uno de ellos, Europa", ha zanjado.

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