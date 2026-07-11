Francia también defiende

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- También se recita de memoria la defensa de la selección de Francia en este Mundial, con Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne, más el portero Mike Maignan, que no ha recibido ni un solo tiro entre los tres palos en los dos últimos encuentros, ni contra Paraguay ni contra Marruecos, mientras aguarda a España en las semifinales.

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Al mismo tiempo que su rutilante ataque acapara elogios desde todos los lugares, con Kylian Mbappé al frente de Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desiré Doué o Bradley Barcola y con 16 goles a favor, Francia sostiene el equilibrio tan esencial, por sus cuatro zagueros, pero también por sus centrocampistas Manu Koné y Adrien Rabiot, entre las molestias físicas de Aurelien Tchouameni, al que se espera listo para el martes, y la implicación de sus hombres ofensivos.

Porque Francia también es una fortaleza en defensa, de menos a más en la competición. Sus únicos dos goles en contra corresponden a la fase de grupos. Al primer duelo contra Senegal, cuando ‘Les Bleus’ ya dominaban en el resultado por dos goles de diferencia. Inmediatamente después logró el 3-1 Mbappé. Y al tercero contra Noruega, cuando Ousmane Dembélé ya había marcado tres goles a toda velocidad. El choque acabó 1-4.

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En ninguna de las tres eliminatorias ha recibido gol. Ni en dieciseisavos de final frente a Suecia, cuando sí concedió una ocasión (su rival propuso ocho remates, de los que tres fueron a portería y sólo una se consideró como oportunidad clara) en su triunfo por 3-0, pero, sobre todo, ni mucho menos en octavos con Paraguay ni en cuartos con Marruecos.

Ni el equipo paraguayo, que propuso cinco disparos, ninguno de ellos entre los tres palos, en la victoria francesa por 1-0, ni, sobre todo, Marruecos, a la que dejó apenas en nada en todo el encuentro de los cuartos de final: lo intentó cinco veces, ninguna entre los tres palos, mientras el conjunto de Didier Deschamps remató hasta en 22 ocasiones sobre el marco de Yassine Bono, que incluso detuvo un penalti.

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Francia funciona en ataque… Y en defensa. “Podemos marcar en cualquier momento. Sabemos defender y sabemos atacar, así que creo que tenemos un equipo completo. También hay grandes jugadores en el banquillo que están preparados para marcar la diferencia cuando entren”, analizó William Saliba en el mismo vestuario, según recogieron los medios oficiales de la Federación Francesa de Fútbol, nada más terminar el choque ante Marruecos.

“Siempre sólidos. Espero que siga así. Defiende todo el mundo, no solo los defensas. Otra portería a cero, así que es una alegría”, remarcó el central del Arsenal, aquejado de unas molestias durante el torneo, pero en competición y a un gran nivel, por todas las cualidades que tiene. Es rápido, contundente, con buena salida, con visión táctica…

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“William está bien. Evidentemente habrá que tener cuidado hasta el final. Se le preserva en algunas sesiones, todavía es el caso, pero en principio no hay problema”, explicaba Guy Stephan, segundo entrenador de Didier Deschamps, antes del encuentro ante Marruecos, el tercer compromiso seguido sin un solo gol en contra en el marco francés.

A su lado luce, aún más en este torneo, Dayot Upamecano, titular indiscutible en todos y cada uno de los seis encuentros. “En el Bayern es titular de pleno derecho y juega muchísimos partidos durante la temporada. Aquí, con nosotros, ha tomado otra dimensión, a menudo junto a William Saliba. Es un jugador muy potente, muy bueno en el duelo y tampoco es cualquiera en la salida de balón. Es un jugador muy importante”, destacan desde el cuerpo técnico de la selección francesa sobre su imponente presente.

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“Todos nos llevamos bien fuera del campo. Queremos llegar lo más lejos posible y eso se nota, ya sea en los entrenamientos o en los partidillos: todo el mundo quiere ganar y eso es importante. Tenemos que mantener eso. Tenemos que conservar ese espíritu. Seguimos enfocados, seguimos concentrados; es importante. No nos relajamos nunca”, expresó Upamecano, después de la clasificación para las semifinales del torneo.

En los laterales juegan Koundé, en su mejor momento con Francia, y Lucas Digne, que ha superado en la competencia por la izquierda a Theo Hernández, quien inicialmente fue el titular.

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Queda la semifinal con España… Y la final, si supera ese encuentro, contra Argentina, Suiza, Noruega o Inglaterra. El defensa del Aston Villa lo tiene claro: “Estamos en una misión. La misión no ha terminado. Hasta el final”. EFE