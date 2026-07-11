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Estabilizados los incendios forestales de Lucena y Cirat en la provincia de Castellón

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València, 11 jul (EFE).- El incendio forestal declarado el viernes en Lucena del Cid (Castellón) se ha dado por estabilizado durante la noche y a primera hora de la mañana estaba previsto que se incorporaran a las labores de extinción tres medios aéreos de la Generalitat y uno del Ministerio de Transición Ecológica.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se ha dado también por estabilizado el incendio forestal declarado ayer en el término municipal de Cirat (Castellón).

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El Consorcio provincial de Bomberos de Castellón ha precisado que el viernes se produjeron hasta seis incendios originados por rayos que afectaron a zonas forestales, en los términos municipales de Cirat, Montanejos, Cortes de Arenoso, Lucena del Cid, Artana y Segorbe.

Para hacer frente a esta simultaneidad de fuegos, el consorcio movilizó cuatro dotaciones de bomberos, tres coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio, diez unidades de bomberos forestales de la Generalitat (tres de ellas helitransportadas), y un total de nueve medios aéreos.

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Esta madrugada se han dado por estabilizados los incendios de Cirat y Lucena del Cid, por controlados el de Montanejos, Artana y Segorbe y extinguido el de Cortes de Arenoso.

Además, ayer también se intervino en otros seis incendios de vegetación en La Vall d'Uixó, Borriana, Segorbe, Nules y Benicàssim, todos ellos extinguidos. EFE

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