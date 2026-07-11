Continúan ingresados dos corredores heridos en el cuarto encierro, uno de ellos en la UCI

Pamplona, 11 jul (EFE).- Dos corredores heridos en el cuarto encierro de los Sanfermines permanecen ingresados en el Hospital Universitario de Navarra con heridas de pronóstico grave, uno de ellos en la UCI.

Se trata de un hombre de 65 años que responde a las iniciales de M.C.M., de Castro del Río (Córdoba), quien fue trasladado desde la plaza de toros con un traumatismo que le ha provocado un neumotórax bilateral (colapso del pulmón).

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El segundo herido de gravedad en el encierro del viernes es F.G.L., un hombre de 63 años, vecino de la localidad navarra de Zizur Mayor, que ha sido trasladado con una fractura de cadera izquierda desde el tramo de Santo Domingo. EFE