Cataluña abre 522 expedientes a eléctricas desde 2025 por riesgo de incendio en bosques

Barcelona, 11 jul (EFE).- La Generalitat ha abierto un total de 522 expedientes sancionadores a compañías eléctricas desde comienzos del año 2025 por incumplir la normativa de prevención de incendios forestales, concretamente por la falta de limpieza de la vegetación en el entorno de las líneas aéreas de conducción.

Según datos oficiales recogidos en una respuesta parlamentaria de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, a pregunta de ERC, publicada en el último Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), la supervisión del ejecutivo se saldó con la apertura de 325 expedientes sancionadores en 2025 y 197 en lo que va de 2026.

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Las empresas titulares de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica están obligadas a elaborar y aplicar un plan de mantenimiento para adoptar las medidas necesarias que eviten que se produzcan incendios de vegetación.

En concreto, estas compañías están obligadas a mantener limpios los corredores mediante la tala y poda de forma periódica y selectiva de la vegetación en la zona de influencia de las líneas de conducción eléctrica para la prevención de incendios forestales y la seguridad de las instalaciones.

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Para asegurar este cumplimiento, la normativa exige a las eléctricas la presentación de un plan trienal donde se especifican los trabajos de limpieza y mantenimiento necesarios en cada territorio.

El ejecutivo advierte de que, en caso de detectar irregularidades sobre el terreno, se formula un requerimiento a la compañía correspondiente para que presente o actualice su plan, un procedimiento de vigilancia que ha derivado en este medio millar de sanciones acumuladas en el último año y medio. EFE

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