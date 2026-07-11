Buscan identificar a los dueños de los vehículos calcinados en el incendio de Almería

Almería, 11 jul (EFE).- El servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabaja en la identificación de los vehículos que han sido localizados completamente calcinados en la zona afectada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), unas labores que discurren en paralelo al proceso de identificación de las doce víctimas mortales del siniestro.

Según ha informado el instituto armado tras difundir las imágenes de los restos de los vehículos, las pesquisas tratan de arrojar luz sobre turismos, camionetas y motocicletas hallados quemados en los caminos de la zona calcinada por el fuego.

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Asimismo, la Guardia Civil ha confirmado la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de desobediencia grave. Los arrestos se produjeron después de que ambos individuos regresaran a sus viviendas, a pesar de haber sido previamente desalojados por motivos de seguridad y en contra de las indicaciones expresas de los agentes actuantes.

En cuanto al operativo sobre el terreno, los efectivos mantienen desplegados los dispositivos de seguridad, control de accesos y apoyo a las evacuaciones, a la vez que continúan desarrollando intensas labores de búsqueda y prevención.

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En concreto, se están realizando batidas en el área comprendida entre Los Gallardos y Vera (Almería) para localizar a posibles personas que pudieran encontrarse en el perímetro afectado.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha reiterado a la ciudadanía la importancia de respetar en todo momento las órdenes de evacuación y las restricciones de acceso establecidas. En este sentido ha recordado que el incumplimiento de estas medidas pone en riesgo tanto la integridad física propia como la de los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno. EFE

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