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Atendidas 18 personas, una muy grave y cuatro graves, por el incendio de Los Gallardos

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Turre (Almería), 11 jul (EFE).- Un total de 18 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios como consecuencia del incendio de Los Gallardos (Almería), de las que una permanece en estado muy grave en la UCI del Hospital Universitario de Torrecárdenas y otras cuatro continúan ingresadas en estado grave en el Virgen del Rocío de Sevilla.

Según ha detallado a EFE desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Turre el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, el paciente más grave es una persona de edad muy avanzada.

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Además, los cuatro heridos con quemaduras de gravedad tienen edades comprendidas entre los 48 y los 61 años y permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) después de haber sido trasladados en helicóptero desde el Hospital de Torrecárdenas (Almería).

Como ha detallado el consejero, todos ellos fueron intervenidos quirúrgicamente este viernes y su evolución es, por el momento, reservada.

En cuanto al resto de afectados, atendieron a 11 pacientes en el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería), aunque ninguno de ellos requirió ingreso hospitalario.

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Respecto a las víctimas mortales, el consejero ha explicado que las autopsias concluyeron durante la pasada noche y que la Guardia Civil ya ha enviado las muestras de ADN a Madrid para completar la identificación de los fallecidos. Hasta que no finalicen esos análisis, no podrá confirmarse oficialmente su identidad.

Sobre el origen del incendio, la Guardia Civil les ha informado de que el fuego podría haberse iniciado en una cuneta donde había un cable y varios postes caídos, aunque ha insistido en que la investigación continúa abierta.

El consejero ha señalado que siguen registradas siete denuncias por desaparición, que previsiblemente corresponderían con las víctimas mortales aún sin identificar.

Además, se ha mostrado optimista sobre la evolución del incendio durante las próximas horas y ha asegurado que las previsiones meteorológicas son más favorables para la noche de este sábado, cuando se espera una mejora de las condiciones gracias al aumento de la humedad, que podría alcanzar en algunas zonas el cien por cien, un factor que ayudaría a facilitar las labores de control del fuego. EFE

(vídeo)

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