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Albares agradece la solidaridad de otros países por el incendio de Los Gallardos

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Madrid, 11 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido la muestras de solidaridad y las condolencias que le han trasladado otros países por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, una veintena de desaparecidos y cuatro heridos graves.

"Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios", ha escrito Albares en un mensaje en redes sociales.

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El ministerio está en contacto también con los países cuyos ciudadanos están afectados por el fuego, añade Albares.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las víctimas mortales son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación.

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El incendio, originado el jueves tras la caída de un cable eléctrico, ronda las 4.000 hectáreas calcinadas. EFE

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