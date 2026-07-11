Al Sisi dice que la selección egipcia compitió "con valores" y ganó el respeto de la gente

El Cairo, 11 jul (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibió este sábado a la selección de fútbol, que regresó ayer de Estados Unidos tras perder en octavos de final del Mundial 2026 en un polémico partido con Argentina, y les dijo que compitieron "con valores" y que se han ganado el "respeto" de la gente, algo que vale más que cualquier trofeo.

"Habéis competido con orgullo, con excelencia y con valores, en un momento en el que muchas veces esos valores no reciben el reconocimiento que merecen. Pero vosotros los encarnasteis", dijo el líder egipcio en su palacio estival en la ciudad de Nueva Al Alamein, en la costa mediterránea del norte de Egipto.

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Afirmó en un discurso ante todos los integrantes del combinado rojo que ellos saben que "el fútbol es solo un juego en el que siempre existe la posibilidad de ganar o perder. Pero, en esta ocasión, han conseguido mucho más que un trofeo. Han ganado el respeto y el reconocimiento de la gente, algo que vale mucho más que cualquier copa".

De hecho, sostuvo que han representado a la juventud de Egipto y han mostrado "la mejor imagen posible" de los jóvenes del país.

"Junto con vuestro entrenador, todos vosotros habéis demostrado calidad. Salisteis al campo y ganasteis nuestro respeto. Creasteis un ambiente y un espíritu que trascendieron lo nacional y se convirtieron en un ejemplo universal", aseveró.

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El jefe de Estado indicó que esto no lo dice "exagerando", ya que ha seguido "todo el torneo y el mundo entero ha sido testigo de la imagen sin precedentes que ha proyectado la selección egipcia".

"Habéis elevado el nombre de Egipto a lo más alto", sentenció.

Por eso, desde su posición, prometió a la selección que "tendrán todas las oportunidades para seguir trabajando y desarrollándose. Los partidos que disputaron en el Mundial de 2026 han demostrado un gran nivel de rendimiento".

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Durante la recepción, Al Sisi otorgó a los jugadores y al cuerpo técnico la Copa al Mérito y medallas conmemorativas en reconocimiento a su actuación histórica en la competición al llegar por primera vez en su historia a octavos de final del Mundial.

Estas palabras de Al Sisi llegan un día después de que el capitán de la selección, el delantero Mohamed Salah, afirmara que su participación en el Mundial marca "un nuevo comienzo" para el fútbol egipcio.

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Por ello, el propio presidente hizo hincapié hoy en la necesidad de contar con "ojeadores imparciales para identificar jóvenes talentos".

La reunión concluyó con un almuerzo del presidente con los jugadores de la selección nacional y miembros del cuerpo técnico y administrativo, donde escuchó a varios jugadores que expresaron su gratitud por la recepción y su reconocimiento, de acuerdo con un comunicado de Presidencia egipcia.

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La participación del combinado de Salah ha sido hasta ahora la más polémica del torneo, después de que la selección de Argentina protagonizara frente a Egipto la remontada más épica del Mundial, dado que en apenas 14 minutos, los de la Albiceleste de Messi fueron capaces de revertir un 0-2 para llevarse una victoria (3-2) y continuar en la competición.EFE

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